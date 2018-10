Längerer Aufenthalt im All verändert Hirn von Raumfahrern

Auswirkungen auf Gehirn größer, je länger im Weltall - © APA (Archiv/AFP)

Längere Aufenthalte im Weltraum verändern das Gehirn von Raumfahrern nicht nur kurzfristig. Das haben Mediziner der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München herausgefunden. Auch ein halbes Jahr nach der Rückkehr von Langzeit-Missionen im All gibt es demnach noch “großflächige Volumenänderungen”, wie die Universität am Mittwoch mitteilte.