Längste Mondfinsternis des Jahrhunderts: Das müsst ihr wissen

Die maximale Verfinsterung des Mondes wird um 21.30 Uhr beginnen. Ab etwa 22.00 Uhr wird es in Mitteleuropa dunkel genug sein, dass der Mond als rötliche Scheibe im Südosten gut sichtbar wird. Kurz vor Ende der Totalität um exakt 23.14 Uhr dürfte der Blick auf den dunkelroten Vollmond voraussichtlich am lohnendsten sein. Da überdies der Abstand zwischen der Erde und dem Mars dann mit “nur” rund 60 Millionen Kilometern äußerst gering sein wird, lässt sich auch der Rote Planet besonders gut beobachten.

Wetter: Quellwolken lösen sich in Abendstunden auf

Das Wetter dürfte in Salzburg perfekte Sichtverhältnisse für die Mondfinsternis bieten. “Quellwolken, die im Laufe des Nachmittags die Sicht auf den Himmel behindern, lösen sich in den frühen Abendstunden auf”, prognostiziert Meteorologe Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologe und Geodynamik (ZAMG) am Freitagvormittag auf Anfrage von SALZBURG24. Gegen 21 bzw. 22 Uhr gebe es auch im Bergland klare Sicht.

Eine totale Mondfinsternis, die in Österreich vergleichbar lange großteils zu sehen ist, gibt es erst wieder im Jahr 2275. Eine Mondfinsternis an sich ist aber kein seltenes Ereignis. Pro Jahrhundert sind auf der Erde rund 150 Mondfinsternisse sichtbar.

Die Mondfinsternis am Freitag ist aber gleich in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich, erklärt Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologe und Geodynamik (ZAMG): “Der Mond wandert sehr mittig durch den Erdschatten. Außerdem ist dieser Erdschatten relativ groß, weil der Mond derzeit seine größte Entfernung zur Erde hat. Es gibt auch einen zusätzlichen Gast bei diesem Ereignis. Unser Nachbarplanet Mars wird direkt unter dem Mond sichtbar sein. Der Mars ist derzeit mit einem Abstand von nur 58 Millionen Kilometer relativ nahe an der Erde.”

Mondfinsternis: Nicht schwarz sondern rötlich bis bräunlich

Der Rote Planet Mars wird also mit dem Mond um die Wette leuchten. Denn der Mond verschwindet bei einer Finsternis nicht vollständig in der Dunkelheit. “Der Mond wird während einer totalen Finsternis rötlich bis bräunlich”, erklärt Meteorologe und Astronom Albert Sudy, “denn es erreicht ihn noch Streulicht der Erde. Das sind Sonnenstrahlen die in der Atmosphäre der Erde abgelenkt werden und so auf den im Erdschatten stehenden Mond treffen. Wie die Farbe genau ist, lässt sich nicht vorhersagen. Das hängt stark vom aktuellen Zustand der Erdatmosphäre ab, zum Beispiel wie viel oder wenig Vulkanstaub derzeit vorhanden ist.”

Was passiert bei einer Mondfinsternis?

Eine Mondfinsternis entsteht, wenn Sonne, Erde und Mond auf einer Linie stehen. Die Erde verhindert dann, dass Lichtstrahlen direkt von der Sonne den Mond erreichen. Je nach der genauen Position der einzelnen Himmelskörper zueinander trifft der Schatten der Erde den Mond nur teilweise (partielle Mondfinsternis) oder vollständig (totale Mondfinsternis). Auch die Dauer einer Mondfinsternis und die Sichtbarkeit auf der Erde hängen von der aktuellen astronomischen Konstellation ab.

Tipps zum Beobachten der Mondfinsternis

Die totale Phase beginnt um 21.30 Uhr und endet um 23.13 Uhr. Den optimalen Blick auf die Mondfinsternis hat man, wenn der Blick Richtung Südosten möglichst frei ist. Während der Finsternis lohnt übrigens auch ein Blick in den restlichen Sternenhimmel, empfiehlt Sudy: “Anfangs sind im Westen Venus und Jupiter zu sehen. Während der Mondfinsternis zeigen sich dann im Süden Saturn und im Südosten, direkt unter dem Mond, leuchtet der Mars.”

Nächstes vergleichbares Ereignis erst im Oktober 2275

Die letzte in Österreich sichtbare totale Mondfinsternis war am 28. September 2015. Die nächsten totalen Finsternisse finden am 21. Jänner 2019 (totale Phase nicht vollständig sichtbar) und am 31. Dezember 2028 (vollständig sichtbar) statt. Auf eine Mondfinsternis, die in Österreich ähnlich lange wie die aktuelle zu sehen ist, muss man aber lange warten. Sie findet erst am 5. Oktober 2275 statt.

(S24/APA)