Wie die Polizei Salzburg in einer Presseaussendung mitteilte, sollen die Täter einen Wasserschlauch durch ein gekipptes Fenster in das Innere des Gebäudes geführt und so das komplette Erdgeschoss geflutet haben. Des Weiteres seien eine Fensterscheibe eingeschlagen und bei insgesamt sechs Fenstern die Jalousien gestohlen worden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf über 10.000 Euro. Die Ermittlungen laufen.