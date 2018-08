Land fördert Jugendprojekte mit 750 Euro

Jugendliche können ihre Projekte einbringen. - © LMZ/Neumayr/SB

Theater spielen, Graffitis machen, einfach mal was Neues ausprobieren. Mit der Aktion „Eure Projekte“ ist das jetzt möglich, denn rechtzeitig zum “Internationalen Tag der Jugend” am kommenden Sonntag startet in dieser Sache „Akzente Salzburg“ voll durch. Ideen und Aktivitäten rund um das Thema „Gut leben ohne Rauch und Alkohol“ werden mit bis zu 750 Euro gefördert.