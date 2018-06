Land investiert 60,5 Euro Millionen in Infrastruktur

Die Katschberg-Nordrampe wird saniert. - © Land Salzburg/Helmut Pausch

2018 nimmt das Land Salzburg noch einige Baustellen in Angriff. Insgesamt werden 60,5 Millionen Euro in Infrastruktur investiert. Gebaut wird an Straßen, Brücken, dem Chiemseehof in der Stadt Salzburg sowie beim Digitalfunk.