Land Salzburg ehrt neun Alt-Bürgermeister

Festakt in der Salzburger Residenz. - © LMZ/Neumayr

Neun Bürgermeister, die heuer ihr Amt an ihre Nachfolger übergeben haben, wurden am Donnerstag in der Salzburger Residenz mit dem Großen Verdienstzeichen des Landes ausgezeichnet. “Diese Auszeichnung soll als äußeres Zeichen der Anerkennung für Euer langjähriges und verdienstvolles Wirken für Eure Gemeinden stehen”, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).