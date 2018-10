Land Salzburg friert die Parteienförderung bis 2023 ein

Der Beschluss ist vor drei Wochen bereits einstimmig im entsprechenden Landtagsausschuss erfolgt und daher heute im Plenum nur mehr Formsache. Eine Kürzung der Parteienförderung war eine zentrale Forderung der NEOS in ihrem Wahlkampf für die Landtagswahl am 22. April 2018. Bei den Koalitionsverhandlungen wurde daraus dann ein Einfrieren der aktuellen Förderung. Der nunmehrige Beschluss betrifft die Parteien-, aber nicht die Klubförderung. Im Ausschuss vertraten alle fünf Parteien die Ansicht, dass die Parteien als tragende Säule der Demokratie auch etwa kosten dürfen, die Förderung in der aktuellen Höhe aber ausreiche.

Parteienförderung: Maßnahme soll 100.000 Euro bringen

Gleichzeitig forderte der Landtag heute die Landesregierung auf, den Entwurf für eine umfassende Reform des Gesetzes zur Parteienförderung auszuarbeiten und dem Landesgesetzgeber vorzulegen. Die Notwendigkeit zur Änderung offenbarte sich während der vergangenen Periode, weil es nach dem Rauswurf von Karl Schnell und seinen Gefolgsleuten aus der FPÖ und der Gründung der FPS zu einem Rechtsstreit über die Parteienförderung kam. Mit der neuen Regelung dürfte sich das Land Salzburg 2019 bei gleichbleibender Teuerungsrate im ersten Jahr rund 100.000 Euro ersparen.

(APA)