Land senkt weitere 2.000 Mieten

Mit der am 1. Jänner 2018 in Kraft getretenen Novelle des Salzburger Wohnbauförderungsgesetzes 2015 wurde die Grundlage geschaffen, um im Mietbereich Erleichterungen für rund 12.500 Mietwohnungen zu erreichen. Durch die Möglichkeit der Umfinanzierung und durch Laufzeitverlängerungen von Finanzierungen bei Wohnbauvorhaben geben die Gemeinnützigen Bauvereinigungen Salzburgs den Zinsvorteil an die Mieter weiter.

Mieten auf Niveau einer Neubauwohnung senken

So sollen die überproportional steigenden Mieten in Wohnungen, die mit alten Wohnbaumodellen gefördert wurden, auf das Niveau einer Neubauwohnung gesenkt werden. Und die jährlichen Steigerungen für die vom Land beeinflussbaren Faktoren des Mietzinses werden auf maximal zwei Prozent beschränkt. Als positiver Nebeneffekt können leerstehende Wohnungen mobilisiert und auch die Wohnbeihilfe reduziert werden.

Bis zu 10.000 weitere Wohnungen profitieren in Zukunft

Um weitere Familien in Salzburg nachhaltig entlasten zu können, wird die nächste Tranche mit 1. Jänner 2019 wirksam werden. Bis zu 10.000 weitere Wohnungen wurden identifiziert, die in den kommenden Jahren von dieser Maßnahme profitieren können, so Wohnbaulandesrätin Klambauer.