Land vergibt Arbeitsateliers an Künstler

Schellhorn (links) und Dietgard Grimmer sind für die Vergabe zuständig. - © LMZ/Neumayr/SB

Das Land Salzburg vergibt ab Juli 2018 bzw. ab Jänner 2019 zwei Arbeitsateliers in der Kaigasse 6. Diese Arbeitsräume werden für drei Jahre an freischaffende bildende Künstler vergeben, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in Salzburg haben.