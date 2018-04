Landau warnt vor Hartz-IV-Modell in Österreich

Landau kritisiert den Umgang der Politik mit Arbeitslosen - © APA

Caritas-Präsident Michael Landau hat die Regierung wegen ihrer Sozialpolitik scharf kritisiert. “Als Caritas warnen wir vor der Schaffung eines Hartz-IV-Modells in Österreich”, sagte er am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit AMS und WIFO. Landau appellierte auch an die politisch Verantwortlichen, erwerbslose Menschen in der Öffentlichkeit “nicht weiter zu diffamieren”.