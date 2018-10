Die stark schmerzende Gesichtsnerventzündung hindert Schwaiger derzeit an der Ausübung seiner Funktion, die er auf ärztliches Anraten hin in den kommenden Wochen nicht ausüben wird. Er wird in der Zwischenzeit von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (Personal), Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (Raumordnung) und Landesrätin Maria Hutter (Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie Wasserwirtschaft) vertreten. Die Vertretungsregelungen gelten ab sofort.