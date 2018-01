Landesweit Homo-Ehen in Australien geschlossen

Sportler-Paar unter den ersten Neo-Verheirateten - © APA (AFP)

In Australien sind landesweit die ersten Homo-Ehen geschlossen worden. Kurz nach Mitternacht gaben sich am Dienstag in der Stadt Carool in New South Wales die beiden Sportler Luke Sullivan und Craig Burns das Jawort. “Wir sind sehr glücklich, dass wir eines der ersten homosexuellen Paare sind, die in Australien geheiratet haben”, sagte der 29-jährige Burns der Nachrichtenagentur AFP.