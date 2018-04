Landtagswahl: Das passiert am “Wahltag” in Salzburg

Alles spielt sich am Sonntag im Wahlzentrum Salzburg-Nonntal ab. - © Land Salzburg/Melanie Hutter

Es ist alles angerichtet für die Landtagswahl 2018. Salzburg entscheidet, wohin die politische Reise in den kommenden fünf Jahren geht. Die Wahlbehörden auf Gemeinde-, Bezirks- und Landesebene sind bereit, jetzt kommt es nur noch auf die Wählerinnen und Wähler an. Hier der “Stundenplan” sowie Daten und Fakten zu diesem nicht alles, aber vieles entscheidenden 22. April und ein erster Blick in das “Wahlzentrum Salzburg-Nonntal”, wo die Aufbauarbeiten auf Hochtouren laufen. Erstmals laufen hier alle Fäden rund um die Medienberichterstattung zusammen.