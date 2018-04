Landtagswahl in Salzburg: Die Spitzenkandidaten LIVE bei SALZBURG24 – ihr stellt die Fragen!

Hans Mayr ist am 17. April LIVE bei SALZBURG24 zu Gast. - © APA/FRANZ NEUMAYR

Der Intensivwahlkampf zur Salzburger Landtagswahl am 22. April läuft auf Hochtouren. Auf SALZBURG24 werden die Spitzenkandidaten in den kommenden beiden Wochen LIVE Rede und Antwort stehen. Und die Fragen stellt ihr! Wie das geht, lest ihr hier.