Landtagswahl in Salzburg: So hat eure Gemeinde gewählt

Die ÖVP war bei der Landtagswahl am Sonntag in fast allen Gemeinden die stärkste Partei. Nur Großgmain, Bürmoos (beide Flachgau), Mühlbach, Bischofshofen und Schwarzach (jeweils Pongau) konnten andere Parteien die Mehrheit der Stimmen erringen. In Großgmain war die FPÖ mit 31,3 Prozent knapp vor der ÖVP mit 31,2 Prozent. Die anderen Gemeinden hatten eine SPÖ-Mehrheit zwischen 35,2 Prozent (Bischofshofen) und 47,2 Prozent (Schwarzach), wie aus den Statistiken des Landes Salzburg hervorgeht.

Wo die Parteien ihre besten und schwächsten Ergebnisse holten

Jede Partei hat dabei ihre Hochburgen und Gemeinden, in denen es weniger läuft. Wahlsieger ÖVP fuhr das beste Ergebnis in Hüttschlag (Pongau) ein. 60,1 Prozent der Wähler stimmten dort für die Schwarzen. Das schlechteste Ergebnis fuhren die Schwarzen in Schwarzach im Pongau ein. 15,7 Prozent der Stimmen gingen an die ÖVP.

Genau dort, wo die Schwarzen besonders schlecht abschnitten, heimsten die Roten ihr bestes Ergebnis ein: In Schwarzach. 47,2 Prozent der Stimmen gingen dort an die SPÖ. Am anderen Ende der Skala steht Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau). Dort stimmten nur 6,2 Prozent der Wähler für die Partei von Spitzenkandidat Walter Steidl.

Auch wenn sie in der Stadt Salzburg von Platz eins auf Platz vier abrutschten, ist die Landeshauptstadt nach wie vor das beste Pflaster für die Grünen. 15,8 Prozent der Stimmen gingen dort an Astrid Rössler und ihre Partei. Kaum Kreuzerl bei Grün machten die Wähler in Forstau (Pongau), nämlich nur 0,9 Prozent.

Das stärkste Ergebnis fuhr die FPÖ nicht in Großgmain, der Heimatgemeinde von Spitzenkandidatin Marlene Svazek, ein, sondern in Thomatal (Lungau). Dort gab es 35,4 Prozent der Stimmen für blau, was die schwarze Mehrheit (41,7 Prozent) in der Gemeinde aber nicht verhindern konnte. Wenige Wähler konnte die FPÖ in Saalbach-Hinterglemm begeistern. Zehn Prozent gab es für Blau. Potenzielle Blauwähler machten in der Heimatgemeinde des Ex-FPÖ-Chefs Karl Schnell wohl eher das Kreuzerl bei dessen FPS. Er holte dort mit 28,6 Prozent das mit Abstand stärkste Ergebnis, fliegt aber trotzdem aus dem Landtag.

Untertauern (Pongau) hegt viel Sympathie für die NEOS und bescherte den Pinken mit 11,8 Prozent das beste Ergebnis im Land Salzburg. Am schlechtesten stand die Partei in der Wählergunst in Weißbach bei Lofer (Pinzgau), wo nur 0,9 Prozent der Stimmen an die NEOS gingen.

Wie sieht es mit den Kleinparteien aus?

Hans Mayr überzeugte seine Heimatgemeinde Goldegg (Pongau): Er holte daheim 23 Prozent der Stimmen. Nirgendwo sonst holte er ein annähernd starkes Ergebnis. In Kaprun (Pinzgau), Untertauern (Pongau) und Hintersee (Flachgau) waren es gar nur 0,4 Prozent. In Summe nicht genug für eine Zukunft im Salzburger Landtag. Die in der Stadt Salzburg und im Flachgau angetretene KPÖ Plus knackte nur in der Stadt Salzburg die Ein-Prozent-Marke (1,2). Ebenfalls auf 1,2 Prozent kam die CPÖ in Dorfbeuern (Flachgau). In den anderen Flachgauer Gemeinden blieb man unter einem Prozent.

Die Wahlergebnisse nach Gemeinde (A bis Z)