Landtagswahl: Salzburger FPÖ will bei Achterbahnfahrt erstmals über 20 Prozent

Marlene Svazek übernahm die Salzburger FPÖ im Jahr 2016. - © APA/Barbara Gindl/Archiv

Die Geschichte der Salzburger FPÖ war viele Jahre untrennbar mit dem Namen Karl Schnell verbunden. Über zwei Jahrzehnte – und damit so lange wie kein anderer – stand der Pinzgauer Arzt an der Spitze der Partei, ehe er 2015 hinausflog. Nach einer Interimsführung lenkt nun die 25-jährige Marlene Svazek die Geschicke der FPÖ und wird sie am 22. April auch in die Landtagswahl führen.