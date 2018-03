Landtagswahl: Salzburgs Grüne starteten mit Volksmusik in Wahlkampf

Fünf Wochen vor der Landtagswahl am 22. April sind am Freitagabend auch die Grünen in die heiße Phase des Wahlkampfs gestartet. Im eher – mit geschätzten 100 Gästen – mäßig besuchten Restaurant beim Schauspielhaus Salzburg eröffnete die Gruppe “Grenzwertig” mit Volksmusik die Veranstaltung.