Landtagswahl: So viel Budget haben die Salzburger Großparteien

Aus der Reihe der herkömmlichen Parolen tanzen die Grünen mit LHStv. Astrid Rösslers Ansage “Ich bin keine Politikerin”, die KPÖ Plus, die keine Personen plakatiert, und die FPÖ, die mit dem Slogan “Marlene mag man eben” für Ärgernis beim Süßwarenhersteller Manner sorgte, der rechtliche Schritte ankündigte.

ÖVP investiert an die 900.000 Euro in Wahlkampf

Was das Wahlkampfbudget betrifft, so dürften sich die Parteien an die im Fairnessabkommen auferlegte Obergrenze von einer Million Euro halten, auch wenn einige (Klein-)Parteien das Abkommen nicht unterzeichneten. Die ÖVP werde deutlich unter einer Million Euro” ausgeben, möglich sei, dass man bei 900.000 Euro zu liegen komme, sagte Landesgeschäftsführer Wolfgang Mayer zur APA. Das Budget lukriere sich hauptsächlich aus der Parteienförderung, weiters aus Mitgliedsbeiträgen und Beiträgen der Mandatare.

Der Wahlkampfauftakt der ÖVP geht am 6. April im Messezentrum Salzburg über die Bühne. “Bundeskanzler Sebastian Kurz hat fix zugesagt”, erklärte Mayer. Am Mittwoch hat die Volkspartei ihre erste Plakatserie präsentiert. Im Mittelpunkt steht Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Er wird als entschlossener Entscheidungsträger inszeniert, telefoniert im Büro mit seinem Mobiltelefon, am Schreibtisch daneben leuchtet golden ein Kruzifix. “Salzburg souverän vertreten”, heiß es auf einem Plakat. Zugeordnet werden ihm in den fünf Sujets die Attribute “weltoffen, “verbunden”, “entschlossen”, “zuversichtlich”, “aufmerksam”.

SPÖ bleibt “deutlich unter einer Million Euro”

Wie die ÖVP haben auch die Sozialdemokraten das Fairnessabkommen unterschrieben. Das Wahlkampfbudget der SPÖ wird “deutlich unter einer Million Euro liegen”, nähere Angaben machte Landesgeschäftsführer Hannes Mathes nicht. Ein Kredit sei nicht erforderlich gewesen. “Wir führen einen sehr sparsamen, aber effektiven Wahlkampf. Wir setzen auf Bürgergespräche.” Die SPÖ begann mit dem Auftaktreigen im Braugewölbe der Stiegl-Brauerei am 8. März mit Unterstützung von Ex-Bundeskanzler Christian Kern.

Die SPÖ hat drei Plakatwellen geplant. Die ersten Plakate wurden vor ein paar Tagen aufgestellt. Im Fokus steht Spitzenkandidat Landesparteichef Walter Steidl. Mit seiner Enkelin Mia am Rücken verkündet er die “Steidl-Garantie” für Salzburg: “Rückhalt, Sicherheit und ein gutes Leben”. Weitere Forderungen sind “Plus 262 Polizisten bringen Sicherheit” und “Mehr Jobs: Europark erweitern”, auf diesem Plakat wird Steidl von der Listenzweiten Stefanie Mösl und dem Listendritten Gerald Forcher flankiert. Auf dem Land wird für eine teilweise unterirdische Verkabelung der umstrittenen 380-kV-Leitung und für bessere Bedingungen für niedergelassene Hausärzte geworben. Die Themen für den Wahlkampf würden von der Salzburger Bevölkerung kommen, von Leuten, die sich an den Bürgergesprächen beteiligt haben, erklärte der Landesgeschäftsführer.

Budget der Salzburger Grünen deutlich geschrumpft

Die Grünen haben weit weniger Geld zur Verfügung als die Großparteien, auch weil sie ihrer Bundespartei nach dem Ausscheiden aus dem Nationalrat finanziell unter die Arme greifen mussten. “Das Gesamtbudget für unseren Wahlkampf beläuft sich auf 375.000 Euro und liegt damit deutlich unter der im unterzeichneten Fairnessabkommen vereinbarten Obergrenze. Es ist sicher der sparsamste Grüne Wahlkampf den wir führen, seit ich da bin”, sagte Landesgeschäftsführer Rudolf Hemetsberger. “Wir werden zeigen, dass sich mit wenig Geld ein guter Wahlkampf machen lässt, wenn das Konzept und die Botschaft gut ist.” Die Grünen hätten eigene Mitteln für den Wahlkampf angespart, auf Fremdfinanzierung werde verzichtet. “Wir brauchen weder Kredite, noch Bürgschaften oder Haftungen und können damit frei von Fremdinteressen in die Wahlkampagne starten.” Die Grünen haben ihr Wahlkampfbudget auf ihrer Homepage “detailliert” offengelegt.

Der Wahlkampf ist auf Spitzenkandidatin LHStv. Astrid Rössler und Grüne Kernthemen zugeschnitten. Für die Auftaktveranstaltung morgen, Freitag, haben sich die Grünen das Restaurant Nestroy ausgesucht. Die erste von insgesamt drei Plakatwellen wurde am Wochenende gestartet. Rössler lehnt in Gummistiefeln und Jeans leger an einem Baum. Mit dem Zitat “Ich bin keine Politikerin” will sie offenbar zu denken geben, dass sie keine Politikerin im klassischen Sinne ist. Was mit dem Zitat gemeint ist, werde Rössler heute, Donnerstag, um 13.00 Uhr in einem Video auf ihrer Facebook-Seite aufklären, sagte Hemetsberger. “Wer sie persönlich kennt, der weiß: Astrid Rössler ist ebenso kämpferisch wie besonnen, bleibt bei Sachfragen hartnäckig, hat Handschlagqualität und lässt sich auch durch Rückschläge nicht unterkriegen.”

FPÖ-Budget geht in Richtung 800.000 Euro

Die FPÖ hat das Fairnessabkommen ebenfalls unterzeichnet. “Wir wollen einen sparsamen und auch einen positiven Wahlkampf führen”, betonte Landespressesprecher Dom Kamper. Sparsames Haushalten sei wichtig, das Wahlkampfbudget werde wie vereinbart unter einer Million Euro liegen und in Richtung 800.000 Euro gehen.

Finanziert wird das FPÖ-Budget aus der Parteienförderung. “Wir haben keine Spender. Parteispenden haben einen gewissen negativen Beigeschmack”, sagte Kamper. Der Wahlkampfauftakt findet morgen, Freitag, in der Panzerhalle in der Stadt Salzburg statt, Vizekanzler Heinz-Christian Strache wird dabei sein.

Die Vorgabe, einen positiven Wahlkampf zu führen, soll bereits am optischen Auftreten erkannt werden, erklärte Kamper. “Salzburger Frühling” steht auf einem Plakat der ersten Serie, auf dem die Spitzenkandidatin, FPÖ-Generalsekretärin Marlene Svazek, in perfektem Make-up ein strahlendes Lächeln zeigt. Der Frühling stehe für den Aufbruch und für eine positive Veränderung in diesem Land, erläuterte Kamper. Drei Überschriften, die an Strophen traditioneller Salzburger Lieder angelehnt sind, sollen die wichtigsten Punkte des FPÖ-Wahlprogrammes untermauern: “Nutz Herz und Vastand”, “Schütz’ unser Land” und “Schätz dei Dahoam”.

Die Plakatierung des “Mag man eben”-Slogans von Manner hat sich die FPÖ von anderen Parteien bei früheren Wahlen abgeschaut, die damit ebenfalls Aufmerksamkeit erzeugen wollten.

(APA)