Landtagswahl: So viel Budget haben die Salzburger Kleinparteien

So will die Freie Partei Salzburg – Liste Dr. Karl Schnell (FPS) will für den Wahlkampf rund 500.000 Euro ausgeben. Die Mittel stammen laut dem stellvertretenden Landesparteiobmann Markus Steiner aus angesparten Fördergeldern. Das Fairnessabkommen habe die FPS deshalb nicht unterschrieben, weil “wir immer halten, was wir versprechen”, betonte LAbg. Steiner.

Der Wahlkampfauftakt werde Ende März/Anfang April abgehalten, vermutlich in der Stadt Salzburg. Geplant sind drei Plakatwellen, zu Wochenbeginn wurden die ersten mobilen Plakate aufgestellt. Spitzenkandidat Schnell wirbt mit Senioren um “soziale Wärme”, mit Kindern “für Salzburgs Zukunft” und setzt im Arztkittel, von Patienten umgeben, die Botschaft “Unbestechlich. Erfahren. Kompetent”. Die FPS kündigte für die nächsten Wahlkampfwochen eine “Schnell-Aufdeckungsserie” an.

NEOS investieren 300.000 Euro in Wahlkampf

Das Wahlkampfbudget der NEOS beträgt rund 300.000 Euro. Ein Drittel werde durch die Bundespartei finanziert, zwei Drittel aus Spenden und zinsfreien Darlehen, erklärte Wahlkampfleiter Christian Renner. Die NEOS würden auf einen fairen und transparenten Wahlkampf Wert legen und alle Kosten offenlegen.

Der Wahlkampfauftakt der NEOS geht am 23. März in der Kaverne im Salzburger Mönchsberg über die Bühne, auch Bundesparteichef Matthias Strolz hat sich angekündigt. Im Zentrum der am vergangenen Montag gestarteten Plakatkampagne steht Schellhorn. Unter dem Motto “Geht ned, gibt’s ned” will er in Salzburgs Politik für “Mehr Transparenz” sorgen, “Korruption stoppen” sowie “Mehr zuhören” und “Heimat lieben. Freiheit lieben”. Einmal trägt er eine blaue Arbeitsschürze und hat die Hemdsärmel aufgekrempelt, dann posiert er in salopper Freizeitkleidung. Er verspricht, “gemeinsam werden wir als Reformmotor Bewegung in unser Land bringen”.

SBG lässt sich Wahlkampf 100.000 Euro kosten

Das Wahlkampfbudget der “Salzburger Bürgergemeinschaft SBG Hans Mayr” ist bescheiden, wie der stellvertretende Landesleiter Erwin Seeauer betonte. “Es sind gut 100.000 Euro.” Der Betrag setze sich aus Spenden von Sympathisanten und eigenen Mitgliedern zusammen. Aus Kostengründen gebe es auch keine richtige Wahlkampfauftakt-Veranstaltung. Eine Abschlussveranstaltung sei am 15. April ab 11.00 Uhr im Müllner Bräu geplant. Ab dieser Woche werden “in einem bescheidenen Ausmaß” Plakat-Ständer aufgestellt, Großplakate werde es aus Spargründen keine geben. Spitzenkandidat Hans Mayr wird abgebildet sein, der Hauptslogan lautet “Sag’s dem Hans – jetzt erst recht”.

KPÖ Plus und CPÖ müssen mit 5.000 Euro auskommen

Die KPÖ Plus muss mit einem Budget von rund 5.000 Euro auskommen. Die Kosten für den Wahlkampf werden aus Eigenmitteln und Spenden von Unterstützern bezahlt. “Da ist keine Parteienförderung dabei. Wir arbeiten alle ehrenamtlich”, sagte Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl. Das linke Wahlbündnis trete in der Stadt Salzburg und erstmals auch im Flachgau an. Der Auftakt findet am 28. März im Cafe Shakespeare in der Stadt Salzburg ab 19.00 Uhr statt. Plakatiert wird ab dem 24./25. März, aus Kostengründen ausschließlich auf A-Ständern. Personen werden nicht abgebildet. “Inhalte stehen im Vordergrund statt Personenkult.” Die Sujets thematisieren den öffentlichen Wohnbau – “Stadt und Land sollen selbst Wohnungen bauen nach dem Vorbild von Graz und Wien”, so Dankl – den öffentlichen Verkehr und auch “den besorgniserregenden Rechtsruck”.

Die Christliche Partei Österreichs (CPÖ) tritt nur im Flachgau und damit ebenfalls nicht landesweit an. Spitzenkandidat ist Norbert J. Huber. Eine Auftaktveranstaltung zur Salzburger Landtagswahl “wird es eher nicht geben”, hieß es auf APA-Anfrage. Die Wahlwerbung werde über Internet, persönliche Kontakte und Flyer stattfinden, erklärte CPÖ-Generalsekretär Rudolf Gehring. Das Wahlkampfbudget sei mit rund 5.000 Euro “sehr bescheiden”. Die Partei spricht sich im Salzburger Wahlkampf gegen Abtreibungen in Landeskrankenhäusern und gegen eine ORF-Landesabgabe für Salzburg aus. Gefordert wird u.a. “ein Grundeinkommen und Wahlrecht für Familien und ungeborene Kinder” sowie leistbares Wohnen, nachhaltige Baulandnutzung sowie verstärkte Förderung der wirtschaftlich benachteiligten Bezirke.

