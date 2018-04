Landtagswahl: Stimmzettel irrtümlich verschickt

“Die Druckerei hat unmittelbar nach Bekanntwerden die Stimmzettelproduktion überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass acht Stimmzettel für den Bezirk Tamsweg irrtümlich an die Wahlbehörde der Stadt Salzburg geschickt worden sind. In fünf Fällen wurden diese Stimmzettel an Briefwähler in der Stadt Salzburg ausgegeben. Nach aktuellem Wissensstand sind das die einzigen falsch versendeten Stimmzettel”, so Franz Wieser, Pressesprecher des Landes. An die Betroffenen werden nun die richtigen Stimmzettel ausgegeben.