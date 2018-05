Las Vegas gewann erstes Finalspiel um den Stanley Cup

Der harte Kampf um den Stanley Cup hat begonnen - © APA (AFP/GETTY)

Die Vegas Golden Knights haben das erste Finalspiel um den Stanley Cup gewonnen. Der sensationelle Liga-Neuling setzte sich am Montag in einem spektakulären Spiel gegen die Washington Capitals mit 6:4 durch und führt die “best of seven”-Finalserie der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit 1:0 an. Spiel zwei steigt am Mittwoch wieder in Las Vegas.