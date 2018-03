LASK gegen Mattersburg im Duell der Teams der Stunde

Glasner erwartet ein schwieriges Spiel gegen das Top-Team 2018 - © APA (EXPA/JFK)

Der LASK empfängt im heimlichen Spitzenspiel der 27. Runde in der Fußball-Bundesliga am Samstag in Pasching den SV Mattersburg. Sturm Graz will unter Heiko Vogel endlich auch zuhause gewinnen, Altach lautet der Gegner. Rapid trifft zuhause auf den zuletzt schwächelnden WAC. Schlusslicht St. Pölten hat die Admira zu Gast. Am Sonntag beenden Red Bull Salzburg und die Wiener Austria die Runde.