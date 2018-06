LASK-Goalie Pavao Pervan vor Wechsel zu VfL Wolfsburg

Pavao Pervan spielte siebeneinhalb Jahre beim LASK - © APA (EXPA)

LASK-Kapitän Pavao Pervan steht vor einem Wechsel in die deutsche Fußball-Bundesliga zum VfL Wolfsburg. Der 30-jährige Torhüter hat mehr als siebeneinhalb Jahre für die Linzer gespielt. Für den definitiven Transfer mit Vertrag bis 2021 fehlt nur noch die positive sportärztliche Untersuchung. Wolfsburg hat in der vergangenen Saison erst in der Relegation den Klassenerhalt geschafft.