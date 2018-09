LASK im Heimspiel gegen Sturm auf Sieg Nummer sieben aus

LASK super in die Saison gestartet - © APA

Der LASK eilt in der Meisterschaft von Sieg zu Sieg. Sechs in Serie sind es bereits, auf die die Linzer zurückblicken können. Mit Sturm Graz gastiert am Sonntag (17.00 Uhr) ein harter Brocken in Pasching. Zuvor um 14.30 Uhr will die Wiener Austria mit einem Sieg in Hartberg an den oberen Tabellenrängen dranbleiben. Zeitgleich will Mattersburg gegen Innsbruck sein Cup-Ausscheiden verarbeiten.