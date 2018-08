LASK verdaute bitteres Europacup-Aus mit 2:1-Sieg über Rapid

Die LASK-Spieler feiern einen 2:1-Sieg über Rapid - © APA (EXPA/JFK)

Der LASK hat das bittere Europacup-Aus gegen Besiktas Istanbul gut verdaut und mit dem 2:1 über Rapid am Sonntag den zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Christian Ramsebner (65.) und Philipp Wiesinger (89.) sorgten für den verdienten Heimerfolg über die Wiener, die durch Veton Berisha zwischenzeitlich ausgleichen konnten. Das grün-weiße Auf-und-Ab setzt sich also fort.