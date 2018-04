Laster stürzt in Indien von Brücke – 21 Hochzeitsgäste tot

© AFP

Bei einem Verkehrsunfall in Indien sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Sie waren am Dienstagabend im zentralindischen Bundesstaat Madhya Pradesh in einem Kleinlaster auf dem Weg zu einer Hochzeit, als der Wagen von einer Brücke in ein trockenes Flussbett stürzte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.