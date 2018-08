Lkw bei Bologna explodiert: Zwei Tote, 70 Verletzte

Der Lastwagen mit seiner leicht entflammbaren Ladung war am frühen Nachmittag auf der Autobahn-Tangente in Borgo Panigale an der Peripherie Bolognas nach einer Kollision in Flammen aufgegangen, berichteten italienische Medien. Durch die folgenden Explosionen griffen die Flammen auf Pkw über, die auf dem Areal eines Autohauses abgestellt waren. Zahlreiche kleinere Explosionen folgten. Rauch war in der ganzen Stadt zu sehen.

Rund acht Minuten lang seien Explosionsgeräusche zu hören gewesen, berichteten Zeugen. Einige von ihnen befürchteten zunächst einen Anschlag. Aufgrund der enormen Hitze zerbarsten die Fensterscheiben von Gebäuden in der Umgebung. Ein Abschnitt der Fahrbahn brach ein. Die Verbindung führt zu den stark frequentierten Autobahnen A1 und A14.

