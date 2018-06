Lastwagen von Brücke in die Thaya gestürzt

© Der Lkw musste umständlich geborgen werden. Foto: APA/BFK WAIDHOFEN A. D. THAYA/STEFAN MAYER

Ein Lastwagen ist am Dienstagabend während des schweren Gewitters von einer Brücke in Dobersberg in NÖ (Bezirk Waidhofen/Thaya) in die Thaya gestürzt. Zugfahrzeug und Anhänger seien in der Flussmitte zum Stehen gekommen, der Fahrer sei in der Kabine eingeschlossen worden, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando in der Nacht auf Mittwoch.