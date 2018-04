Lauda kann Laudamotion in drei Jahren an Ryanair abgeben

Lauda unterschrieb Vertrag mit Option - © APA

Ex-Rennfahrer Niki Lauda kann in drei Jahren die Niki-Nachfolgeairline Laudamotion komplett an den irischen Billigflieger Ryanair verkaufen. Das hat Lauda mit Ryanair-Chef Michael O’Leary ausgehandelt. “Nach drei Jahren kann ich mich entscheiden, ob ich weiter mit ihm arbeiten will oder nicht”, bestätigte Lauda eine entsprechende Put-Option gegenüber dem Onlineportal “Austrian Aviation Net”.