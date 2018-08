Lauda laut AKH Wien “auf dem Weg der Besserung”

Bereits 24 Stunden nach der OP war Lauda bei vollem Bewusstsein - © APA

Formel-1-Legende Niki Lauda befindet sich laut dem Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien (AKH) “auf dem Weg der Besserung”. “Das AKH Wien und die MedUni Wien freuen sich über den sehr zufriedenstellenden Verlauf nach der Lungentransplantation am 2.8. informieren zu können. Bereits 24 Stunden nach der Operation war Niki Lauda bei vollem Bewusstsein”, hieß es in der Mitteilung am Montag.