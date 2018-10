Lauda soll die ersten Schritte mit der neuen Lunge an der frischen Luft gemacht haben. Zwar noch geschwächt, aber kämpferisch und diszipliniert wie immer, berichtet OE24.at am Freitag. Dem Bericht zufolge habe Laudas Körper die neue Lunge problemlos angekommen. Auch die anderen Organe arbeiten ohne Einschränkung, heißt es. Niki Lauda ist also auf dem Weg der Besserung.