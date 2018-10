Laudamotion gibt neun Lufthansa Flieger zurück

Es geht um Flugzeuge, die Laudamotion von der Lufthansa geleast hat - © APA/dpa

Lufthansa und Laudamotion bzw. deren Mehrheitseigentümerin Ryanair haben sich außergerichtlich auf die Rückgabe von neun geleasten Flugzeugen an die Lufthansa geeinigt. Die Maschinen werden zwischen 31. Dezember 2018 und 30. Juni 2019 an Lufthansa zurückgegeben, teilten Lufthansa und Laudamotion am Dienstag mit. Weitere Details wurden nicht bekanntgegeben.