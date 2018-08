Laudamotion-KV: Alle Seiten betonen gute Gespräche

Eine Einigung ist bereits Ende August möglich - © APA

Die Kollektivvertragsverhandlungen bei Laudamotion laufen in guter Atmosphäre und konstruktiv. Der nächste Verhandlungstermin ist in der Kalenderwoche 34 (20.-26.8) und dann könnte es rasch eine Einigung geben, so Unternehmenssprecherin und Gewerkschaft. Am Freitag war zuletzt verhandelt worden, wegen dem Gesundheitszustand von Firmenchef Niki Lauda hatten beide Seiten auf Statements verzichtet.