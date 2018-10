Laudamotion schließt Station in Salzburg

Niki Lauda und Laudamotion-Chef Andreas Gruber bei einem Promo-Termin im März dieses Jahres. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Laudamotion schließt seine Stationen in Salzburg und Graz. Allen davon betroffenen 28 Mitarbeitern (17 in Salzburg, 11 in Graz) werden Jobs in Wien, Stuttgart oder Düsseldorf angeboten, schreibt das Flugportal Austrian Aviation Net unter Berufung auf eine Mitarbeiterinformation.