Laut “Times” will EU ohne Deal Zollgrenze in Irischer See

Mays Brief habe die Alarmglocken schrillen lassen - © APA (AFP)

Die EU will eine Zollgrenze in der Irischen See zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens einführen, sollte es keine Vereinbarung zum Brexit geben. Das berichtete die “Times” unter Berufung auf ein Schreiben von Premierministerin Theresa May. Laut der Zeitung schrieb May, dass die EU weiterhin auf einen “Backstop zum Backstop” dränge.