LAV ließ sich Bauzaunwartung für KH Nord 839.000 Euro kosten

Dem KAV seien im Vergleich zum Zweitbieter Mehrkosten von rund 826.000 Euro entstanden, heißt es im Prüfbericht des Rechnungshofs. So hätte der zweitgereihte Bieter die Bauzaunwartung um lediglich 1,6 Prozent der Kosten des Auftragnehmers gemacht.

Vonseiten des KAV gab es am Dienstag mit Verweis auf die laufende Untersuchungskommission zum Krankenhaus Nord, wo diese Themen aufgearbeitet würden, keine aktuelle Stellungnahme. Die nächste Sitzung der U-Kommission findet am 31. Juli statt. Als Zeugen geladen sind Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH, und Wilhelm Marhold, ehemaliger KAV-Generaldirektor, gab die Stadt am Dienstag bekannt.

Mit scharfer Kritik reagierte die Rathaus-Opposition. “So dumm kann niemand sein – nicht mal die KAV-Bonzen, die beim KH-Nord wirklich bei jeder Gelegenheit ihre Unfähigkeit unter Beweis gestellt haben. Aber das hier stinkt gewaltig nach Korruption”, wird der geschäftsführende FPÖ-Landesparteiobmann Johann Gudenus zitiert. “Wir haben hier wieder ein neues absurdes Beispiel, wie unverantwortlich der KAV mit dem Steuergeld der Wienerinnen und Wiener umgeht”, empörte sich der NEOS-Abgeordnete Christoph Wiederkehr.

