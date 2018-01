Lawine in Osttirol: Suchaktion fortgesetzt

Nach einem Lawinenabgang bei Kals in Osttirol am Freitag ist die Suchaktion nach einem der beiden Verschütteten am Samstagmorgen fortgesetzt worden. Einer der beiden Deutsche war bereits am Freitagabend geborgen worden, für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät. Nie Suche nach dem zweiten Verschütteten musste in den Abendstunden abgebrochen werden, weil Gefahr für die Retter drohte.