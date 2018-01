Lawine verschüttete Gebäude im Wintersportort Sestriere

In Sestriere fiel binnen 48 Stunden mehr als zwei Meter Neuschnee. In der Nacht auf Dienstag traf dort eine Lawine ein fünfstöckiges Apartmentgebäude nahe der Ski-Station und hinterließ Schneemassen in einigen Wohnungen. Von den 29 Menschen, die sich dort aufhielten, wurde niemand verletzt. Die Lawinengefahr in zahlreichen Alpenmassiven an der französisch-italienischen Grenze erreichte ein neues Höchstniveau. In Italien waren deswegen zahlreiche Straßen gesperrt. Am Dienstag waren laut italienischen Medien etwa 5.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten.

13.000 Touristen in Zermatt eingeschneit

In der beliebten Skiregion Zermatt im Schweizer Kanton Wallis waren nach Angaben der Tourismus-Marketing-Leiterin Janine Imesch derzeit 13.000 Touristen eingeschneit. “An- und Abreisen sind im Moment nicht möglich”, sagte sie. Auch könne es zu Stromausfällen in der Gemeinde kommen, in der etwa 5.500 Menschen leben. Im Kanton Wallis gilt die höchste Lawinenwarnstufe. “Man kann weder Skifahren noch Ausflüge machen”, sagte Imesch. Es sei aber ruhig und “ein bisschen romantisch”.

Dem französischen Wetterdienst zufolge sind die intensiven Schneefälle ein Ausnahmephänomen, das sich nur “einmal in 30 Jahren” ereignet. Grund für die Schneemassen sei die hohe Luftfeuchtigkeit in der italienischen Po-Ebene. Erreicht die feuchte Luft die Alpen, kondensiert sie und fällt als Schnee herab.

(APA)