Lawinengefahr in Salzburg über Ostern erheblich

In Salzburg herrscht am Osterwochenende vor allem in höheren Lagen teils erhebliche Lawinengefahr, also Stufe “3” der fünfteiligen Skala. In tieferen Lagen besteht ein Nassschneeproblem, warnen die Experten des Lawinenwarndienstes.