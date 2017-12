Lawinengefahr in Tirol erheblich

Gefahrenstellen liegen in steilen Hängen und Kammlagen aller Richtungen oberhalb von etwa 2.000 Metern. Eine Lawinenauslösung sei zunehmend schon durch geringe Zusatzbelastung, also schon durch einen einzelnen Wintersportler möglich, so der Lawinenwarndienst.

Auf steilen Wiesenhängen sei unverändert die Gefahr der Selbstauslösung von Gleitschneelawinen zu beachten. Mit zunehmendem Neuschnee und Wind bleibe die Lawinengefahr in Tirol auch in den kommenden Tagen erheblich, warnten die Experten.

(APA)