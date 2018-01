Lawinensituation in Vorarlberg weiter heikel

Skigebiet Lech am Arlberg - © APA (Stiplovsek)

Die Lawinensituation blieb in Vorarlberg auch am Donnerstag heikel. Zwar herrschte am Vormittag noch “erhebliche” Lawinengefahr der Stufe drei (auf der fünfteiligen Skala), am Nachmittag sollte aber aufgrund weiterer starker Niederschläge Stufe vier (“große Gefahr”) erreicht werden. Experte Andreas Pecl vom Vorarlberger Lawinenwarndienst riet von Aktivitäten abseits gesicherter Pisten ab.