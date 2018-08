Lawrow rechnet mit Taliban-Teilnahme an Konferenz in Moskau

Lawrow geht davon aus, Taliban-Vertreter am Verhandlungstisch zu haben - © APA (AFP)

Der russische Außenminister Sergej Lawrow rechnet mit einer Teilnahme der radikalislamischen Taliban an einer Afghanistan-Konferenz am 4. September in Moskau. Neben der afghanischen Regierung seien die Taliban eingeladen, sagte Lawrow am Dienstag in Sotschi. “Die ersten Reaktionen sind positiv; sie planen, an dem Treffen teilzunehmen.”