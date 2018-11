Le Pens Partei überholt Macron laut Umfrage bei Europawahl

Die Zustimmung zu Le Pens Rassemblement National stieg 21 Prozent - © APA (AFP/Archiv)

Ein halbes Jahr vor der Europawahl hat einer Umfrage zufolge in Frankreich die rechte Partei von Marine Le Pen die En-Marche-Bewegung von Präsident Emmanuel Macron erstmals in der Wählergunst überholt. Wie die am Sonntag veröffentlichte Erhebung des Instituts Ifop ergab, stieg die Zustimmung zu Le Pens Rassemblement National (früher Front National) deutlich auf 21 von 17 Prozent Ende August.