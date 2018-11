Leader Wattens siegt in 2. Liga weiter – 4:0 gegen Liefering

Favoritensiege in der Zweiten Liga - © APA (AFP)

Die WSG Wattens hat ihren Erfolgslauf in der 2. Fußball-Liga weiter fortgesetzt. Die Tiroler feierten zum Auftakt der 13. Runde am Freitagabend gegen den FC Liefering einen klaren 4:0-Erfolg und gingen damit zum vierten Mal in Folge als Sieger vom Platz. Der Tabellenführer hielt seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Blau-Weiß Linz. Die Oberösterreicher besiegten Vorwärts Steyr mit 2:0.