Leasingwirtschaft wuchs 2017 um 7,4 Prozent

Fahrzeugleasing verzeichnete hohen Zuwachs - © APA (dpa)

Mit der Konjunktur floriert das Leasinggeschäft in Österreich. Im Jahr 2017 lag das Neugeschäftsvolumen mit 6,86 Mrd. Euro um 7,4 Prozent über dem von 2016. Mit 225.000 neu abgeschlossenen Verträgen verzeichnete die Branche ein Plus von 9,2 Prozent. Besonders stark war der Zuwachs am Automarkt: Das Fahrzeugleasing stieg um 5,11 Mrd. Euro (+9,7 Prozent) sowie 204.803 Neuverträge (+9,6 Prozent).