Leben mit Autismus: „Ich war extrem überfordert“

Schätzungsweise ein Prozent der Bevölkerung eines Landes ist autistisch. “Wahrscheinlich sind es aber mehr, in Österreich wohl um die 80.000 bis 100.000 Menschen”, erklärt Jutta Steidl, Präsidentin der Autistenhilfe Österreich, gegenüber SALZBURG24.

Autismus beeinflusst ganzes Familienleben

“Die Diagnose Autismus ist für viele Eltern eine große Katastrophe, viele trennen sich. Bei uns in der Betreuung sind die meisten alleinerziehende Mütter”, schildert Steidl. Ist ein Kind autistisch, hat das Einfluss auf das ganze Familienleben. Das weiß die Pinzgauerin Karin Rathgeb aus eigener Erfahrung: Ihr Sohn Martin ist Autist. Bereits die Schwangerschaft war geprägt von unklaren Diagnosen, schon im ersten Jahr wurde eine globale Entwicklungsverzögerung diagnostiziert. „Martin hatte keinen Schluckreflex und man musste ihn mit einer Pipette füttern. Seine ersten Schritte hat er erst mit zwei Jahren gemacht “, erzählt die 38-Jährige im Gespräch mit SALZBURG24. Frühkindlicher Autismus stand zwar immer Raum, es dauerte aber sechs weitere Jahre bis die Familie 2012 schließlich die eindeutige Diagnose erhielt.

Rathgeb: “Ich war extrem überfordert”

Für die Familie selbst hat sich mit der Diagnose nicht viel verändert, doch die Amtswege wurden leichter. Plötzlich habe man Bewilligungen leichter bekommen, die zuständigen Behörden konnten “endlich etwas anfangen mit der Diagnose”. Rathgeb: “Die Bürokratie kommt hier noch erschwerend dazu. Da ist man eh schon so hilflos mit seinem Kind und extrem überfordert mit der Situation und dann muss man sich mit der Zettelwirtschaft auch noch herumärgern. Da haben wir schon auch unschöne Sachen erlebt.”

Weil Martin bis zu seinem fünften Lebensjahr nicht durchgeschlafen hat, landete Rathgeb etwa mit einem Hörsturz im Krankenhaus. “Auch die Ehe wird natürlich auf eine harte Probe gestellt, da stößt man schon an seine Grenzen”, schildert Ratgeb die Herausforderungen. Finanziell war es ebenso nicht immer einfach. Karin Rathgeb kann aufgrund von Martins Bedürfnissen nicht arbeiten gehen, ihr Mann ist Alleinverdiener. Unterstützung erhält die Familie jedoch von zahlreichen Vereinen in Rauris, ein privater Sponsor der Diakonie übernimmt die Kosten von Martins Therapiestunden mit dem Pferd.

“Haben gutes System, das funktioniert”

Martin ist bereits seit seinem zweiten Lebensjahr in Therapie. Drei Mal die Woche fuhr die zweifache Mama mit ihm 40 Kilometer nach Bischofshofen (Pongau) zur Ergo-, Physiotherapie und Logopädie. Ein riesiger Zeitaufwand. Mittlerweile besucht Martin das Therapiezentrum St. Anton in Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau), dort geht er auch zur Schule. “Die Therapeutinnen beraten sich untereinander und mit Martins Lehrerinnen. Wir haben jetzt ein gutes System, das funktioniert”, erläutert Rathgeb.

Martin ist Sonnenschein der Familie

Der Alltag ist zwar einfacher geworden für die Familie, doch Martin muss man ständig beobachten. Er kann nicht selbstständig essen und man kann sich nie sicher sein, ob er Dinge genauso wahrnimmt, wie sein Umfeld. Aber: “Martin ist ein Sonnenschein, das erleichtert es schon ungemein”, beschreibt Rathgeb ihren Sohn. Wichtig für Martin ist Routine im Alltag, doch die Familie versucht, auch wegen seinem kleinen Bruder, viel zu unternehmen. Rathgeb: “Wir gehen Radfahren, Skifahren, wandern oder in den Garten. Eigentlich alles, was man als Familie halt so macht.”

Rathgeb: Eltern sollten so früh wie möglich Hilfe suchen

Karin Rathgeb will betroffenen Eltern Mut machen, sich so schnell wie möglich Hilfe zu suchen. Durch die frühe Betreuung ist Martin nun entgegen den Befürchtungen mobil, die Nachbarn nehmen ihn mit ins Kino und mit seinem Bruder macht er auch gerne mal Blödsinn.

Österreich als “autistisches Entwicklungsland”

Doch nicht alle haben das Glück, wie Martin bereits früh die richtige Diagnose zu erhalten. “Viele fallen durch den Rost, bis zur Diagnose ist es oft ein langer Leidensweg”, macht Steidl auf die Problematik aufmerksam. Österreich bezeichnet Steidl als “autistisches Entwicklungsland”. Es fehle an flächendeckenden Betreuungsstrukturen und Aufklärung in der Bevölkerung, um Vorurteile abzubauen. Notwendig seien außerdem mehr Ausbildungsmöglichkeiten für moderne Therapieformen: “Wir verwenden ja auch nicht 40 Jahre alte Krebstherapien.”