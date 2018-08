Lebensmittel und Sommerhitze: Darauf solltet ihr beim Einkauf achten

Auch in den kommenden Tagen erwarten uns weiterhin Temperaturen an der 30-Grad-Marke . Nicht nur viele von uns stöhnen ob der anhaltenden Hitze, sondern beim Einkauf geraten ebenfalls Lebensmittel ins „Schwitzen“. Wir geben euch Tipps, wie ihr Milch, Fleisch und Co. am besten nach Hause transportiert.