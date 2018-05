Lebensmittel unter Drogeneinfluss gestohlen: Täter ausgeforscht

Ein 29-Jähriger soll unter Drogeneinfluss bei einer Hilfsorganisation eingebrochen sein. - © Bilderbox/Symbolbild

Ein bereits im Februar verübter Einbruch bei einer Hilfsorganisation in Zell am See (Pinzgau) konnte von der Polizei nun aufgeklärt werden. Die Spuren vom Tatort führten zu einem 29-jährigen Oberösterreicher. Dieser gab an, unter Drogeneinfluss in Kellerabteile eingebrochen zu sein und Lebensmittel gestohlen zu haben.