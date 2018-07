Lebensmittelwarnung: “Pesto di finocchietto e mandorle”

Clostridium botulinum ist ein “Anaerobier”; das bedeutet, das Bakterium wächst nur unter sauerstoff-freien Bedingungen, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Aussendung. Es bildet hitzebeständige Sporen, die erst bei Temperaturen über 100 Grad C abgetötet werden. Die von diesem Bakterium gebildeten Nervengifte, so genannte Neurotoxine, zählen zu den stärksten Giften, die man kennt. Diese Gifte sind hitzebeständig.

Achtung: Extrem giftige Toxine

Die von den Bakterien gebildeten Toxine sind extrem giftig: Bereits 10 Nanogramm (zehn Milliardstel Gramm) gelten für den Menschen als tödliche Dosis. Die Gifte schädigen das Nervengewebe und verursachen dadurch “schlaffe Lähmungen”. Nach zwölf bis 36 Stunden treten Übelkeit, Durchfall oder Verstopfung auf. Typisch sind in der Folge Sehstörungen (Doppelbilder, Verschwommensehen, Lichtscheu), Schluckstörungen sowie eine schnell fortschreitende schlaffe Lähmung, die auch die Atemmuskulatur betrifft. Patienten/-innen mit diesen Symptomen gehören umgehend in ärztliche Behandlung. Seit Einführung der künstlichen Beatmung wurde in Österreich kein labordiagnostisch bestätigter Botulismus-Todesfall mehr dokumentiert.

(APA)