LeBron James egalisierte Jordan-Rekord in der NBA

Herausragende Serie des Cleveland-Stars - © APA (GETTY)

LeBron James hat am Mittwoch zum 866. Mal in Folge mindestens zehn Punkte in einem NBA-Spiel erzielt und damit den Liga-Rekord von Basketball-Ikone Michael Jordan eingestellt. Mit 41 Zählern war der 33-Jährige zudem der Topscorer beim 118:105-Auswärtssieg der Cleveland Cavaliers über die Charlotte Hornets, deren Besitzer Jordan ist. Seit 6. Jänner 2007 hat James stets zweistellig gepunktet.